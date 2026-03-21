トヨタ「超本命SUV」が進化！ 新型「RAV4」は”攻め”の刷新!? 激変の「Z」と「アドベンチャー」乗り比べてみたトヨタ「RAV4」は、現在1800の国と地域で販売、累計販売台数は1500万台を記録、年間の販売台数は100万台越えと単一車種としてはトヨタラインナップではズバ抜けています。そんなトヨタの「エース中のエース」と言っていい存在が6代目に世代交代しました。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタの「新型SUV」です。画