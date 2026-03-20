小林美駒騎手が日曜中京の愛知杯（G3・芝1400m）にモリノドリームとのコンビで重賞初制覇を目指す。昨年は僅差の7着と惜しい競馬を見せた同馬。伏兵扱いだが思い切った騎乗で一発を狙いたい●今村聖奈 今週の騎乗馬・3月21日（土）中京2Rトゥレイス4Rハナコトバ6Rトウカイジーク8Rディアボリカドンナ・3月22日（日）中京2Rリューカデンドロン3Rシンゼンコジロウ4Rロザーンジュ12Rシルフズミスチーフ●河原田菜々