Jリーグは19日、2月度の「明治安田Jリーグ百年構想リーグ KONAMI 月間MVP」、「月間ベストゴール」、「月間ヤングプレーヤー賞」、「月間ベストセーブ」を発表した。J1リーグの月間MVPは、EASTからFC町田ゼルビアのFW相馬勇紀、WESTから京都サンガF.C.のFWマルコ・トゥーリオが選出。相馬は2本の直接FKによるゴール含め3ゴール1アシスト、マルコ・トゥーリオは高難度の技ありボレーを含む2ゴール1アシストの活躍が評価された。