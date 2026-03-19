J1の月間MVPは町田FW相馬勇紀と京都FWマルコ・トゥーリオ！…百年構想リーグの2月度月間表彰が発表

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　Jリーグは19日、2月度の「明治安田Jリーグ百年構想リーグ KONAMI 月間MVP」、「月間ベストゴール」、「月間ヤングプレーヤー賞」、「月間ベストセーブ」を発表した。

　J1リーグの月間MVPは、EASTからFC町田ゼルビアのFW相馬勇紀、WESTから京都サンガF.C.のFWマルコ・トゥーリオが選出。相馬は2本の直接FKによるゴール含め3ゴール1アシスト、マルコ・トゥーリオは高難度の技ありボレーを含む2ゴール1アシストの活躍が評価された。

　月間ベストゴールは、EASTは鹿島アントラーズのFWレオ・セアラが第2節の横浜F・マリノス戦で決めたヘディングシュート、WESTはファジアーノ岡山のMF江坂任が第2節のサンフレッチェ広島との中国ダービーで決めた豪快シュートが選出。

　月間ヤングプレーヤー賞はEASTから浦和レッズのMF早川隼平、WESTから京都MF尹星俊が選出されている。

　月間ベストセーブは、EASTが鹿島GK早川友基の第2節横浜FM戦でのFWディーン・デイビッドの至近距離からのシュートを止めたプレー。WESTはセレッソ大阪のDF大畑歩夢が第3節広島戦で見せたスーパーゴールカバーが選出された。

EAST−A、EAST−B。WEST−A、WEST−Bと4地域に分かれて開催されているJ2・J3百年構想リーグではMF氣田亮真（モンテディオ山形）、FW川本梨誉（FC岐阜）、FWルーカス・バルセロス（徳島ヴォルティス）、MF渡邉英祐（テゲバジャーロ宮崎）の4選手が月間MVPに選出された。

　2月度の各賞受賞者一覧は下記の通り。

■明治安田Jリーグ百年構想リーグ KONAMI 月間MVP


J1　EAST：相馬勇紀（FC町田ゼルビア）
J1　WEST：マルコ・トゥーリオ（京都サンガF.C.）

J2・J3　EAST−A：氣田亮真（モンテディオ山形）
J2・J3　EAST−B：川本梨誉（FC岐阜）
J2・J3　WEST−A：ルーカス・バルセロス（徳島ヴォルティス）
J2・J3　WEST−B：渡邉英祐（テゲバジャーロ宮崎）

■明治安田Jリーグ百年構想リーグ 月間ベストゴール


J1　EAST：レオ・セアラ（鹿島アントラーズ）
▼2026年2月14日　第2節　vs横浜F・マリノス　76分の得点

J1　WEST：江坂任（ファジアーノ岡山）
▼2026年2月14日　第2節　vsサンフレッチェ広島　10分の得点

J2・J3　EAST−A：古屋歩夢（ベガルタ仙台）
▼2026年2月7日　第1節　vs栃木シティ　52分の得点

J2・J3　EAST−B：村越凱光（松本山雅FC）
▼2026年2月21日　第3節　vsジュビロ磐田　49分の得点

J2・J3　WEST−A：亀田 歩夢（カターレ富山）
▼2026年2月15日　第2節　vsカマタマーレ讃岐　86分の得点

J2・J3　WEST−B：清武弘嗣（大分トリニータ）
▼2026年2月22日　第3節　vsガイナーレ鳥取　79分の得点

■明治安田Jリーグ百年構想リーグヤングプレーヤー賞


J1　EAST：早川隼平（浦和レッズ）
J1　WEST：尹星俊（京都サンガF.C.）

J2・J3　EAST−A：古屋歩夢（ベガルタ仙台）
J2・J3　EAST−B：永野修都（藤枝MYFC）
J2・J3　WEST−A：梅木怜（FC今治）
J2・J3　WEST−B：木實快斗（ギラヴァンツ北九州）

■明治安田Jリーグ百年構想リーグベストセーブ賞


J1　EAST：早川友基（鹿島アントラーズ）
▼2026年2月14日　第2節　vs横浜F・マリノス　84分のセーブ

J1　WEST：大畑歩夢（セレッソ大阪）
▼2026年2月22日　第3節　vsサンフレッチェ広島　22分のクリア

J2・J3　EAST−A：上福元直人（湘南ベルマーレ）
▼2026年2月21日　第3節　vsヴァンラーレ八戸　24分のセーブ

J2・J3　EAST−B：田川知樹（北海道コンサドーレ札幌）
▼2026年2月28日　第4節　vsFC岐阜　84分のセーブ

J2・J3　WEST−A：バウマン（アルビレックス新潟）
▼2026年2月8日　第1節　vs愛媛FC　64分のセーブ

J2・J3　WEST−B：バーンズ・アントン（ガイナーレ鳥取）
▼2026年2月7日　第1節　vsギラヴァンツ北九州　80分のセーブ