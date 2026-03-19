桜の季節にぴったりな、不二家洋菓子店の春限定スイーツが登場♡ふんわり香る桜の風味と、苺やミルキーのやさしい甘さが重なり合い、見た目にも華やかなラインナップに仕上がっています。自分へのご褒美にはもちろん、手土産にも喜ばれる春だけの特別な味わいを楽しんでみてください♪ 不二家洋菓子店の限定スイーツ マンスリーシーズン ドリームストーリー～桜と