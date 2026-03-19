Screenshot: 岡本玄介 この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。2022年3月25日、「ツイッターの六角形アイコン見た？ それNFTアートです」という記事を掲載しました。 当時はまさにNFTに注目が集まっていた時期。NFTをアイコンに設定すると、アイコンは「丸」