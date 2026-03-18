タマゴが最高値を更新3月9日〜11日のタマゴの平均販売価格は、1パック10個入りで309円。2023年7月の“エッグショック”時の306円を超え、過去最高値を更新しました。【写真を見る】“エッグショック超え”タマゴ「1パック309円」過去最高値に名物タマゴサンド店も悲鳴価格高騰いつまで【ひるおび】価格高騰の原因は「鳥インフルエンザ」です。今シーズンは、14道府県で21事例発生しています。（採卵鶏15事例・肉用鶏5事例・その