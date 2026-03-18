あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」と、人気キャラクター「パペットスンスン」との新コラボ後半が3月18日に開始します。【写真】えっ！？シール帳にも使えそう！セリフ付き！かわいいデザインのピック＆シール後半は、コラボ限定ピック（全5種）が1枚付く「こだわりハンバーグにぎり」と「まぐたく巻」（ともに250円〜、以下、税込み）、クリアポーチ＆シール（全3種）のセットが1