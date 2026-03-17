きょう、山形県天童市内の交差点で、県内初となる音声付きの信号機の運用が始まりました。これにより、歩行者の巻き込み事故の防止に期待がかかります。 【写真を見る】県内初の”歩車分離”音声付き信号機の運用始まる耳でも交差点の状況を把握歩行者の巻き込み事故防止に期待、スクランブル交差点との違いは（山形・天童市） 佐藤友美アナウンサー「こちらは、今日から運用が始まった歩車分離式信号機のある交差点で