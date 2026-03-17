【一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 STEEL BALL RUN】 6月27日 発売予定 価格：1回850円 BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 STEEL BALL RUN」を6月27日に発売する。価格は1回850円。 本製品は、3月19日よりNetfilixで先行配信予定のアニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」に注目したくじとなっており、A賞