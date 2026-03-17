【一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 STEEL BALL RUN】 6月27日 発売予定 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 STEEL BALL RUN」を6月27日に発売する。価格は1回850円。

本製品は、3月19日よりNetfilixで先行配信予定のアニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」に注目したくじとなっており、A賞には「ジョニィ・ジョースター」、B賞には「ジャイロ・ツェペリ」、C賞には「スローダンサー」、D賞には「ルーシー・スティール」のMASTERLISEフィギュアが用意されているほか、「スティーブン・スティール 小物入れ」などもラインナップしている。

今回「一番くじ」公式サイトの本製品ページが更新され、発売日が6月27日に決定したことを発表している。

「一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 STEEL BALL RUN」

【ラインナップ】

A賞 ジョニィ・ジョースター MASTERLISE B賞 ジャイロ・ツェペリ MASTERLISE C賞 スローダンサー MASTERLISE D賞 ルーシー・スティール MASTERLISE E賞 スティーブン・スティール 小物入れ F賞 ？？？ G賞 ？？？ H賞 ？？？ I賞 ？？？ J賞 ？？？ ラストワン賞 ディエゴ・ブランド― MASTERLISE

A賞 ジョニィ・ジョースター MASTERLISE

B賞 ジャイロ・ツェペリ MASTERLISE

C賞 スローダンサー MASTERLISE

D賞 ルーシー・スティール MASTERLISE

E賞 スティーブン・スティール 小物入れ

ラストワン賞 ディエゴ・ブランド― MASTERLISE

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社・ジョジョの奇妙な冒険SBR製作委員会