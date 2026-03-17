カンニング竹山が16日、自身のXを更新。MCを務めるABEMA報道番組「Abema Prime」の「卒業」を報告した。竹山は「アベプラ卒業！みんなサンキュー！バイバイ」と、さらりとした文章で報告した。竹山は同日配信の番組にも出演。終盤では、番組を卒業する気象予報士・穂川果音の卒業企画と題したロケを放送した。一方で、竹山の動向についての言及はなく、笑顔で番組を終了していた。コメント欄には「お疲れ様でした！また別の番組で