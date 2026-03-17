フジテレビの動画配信サービス・FODでは、24日〜31日に開催される高校ダンス部の大会『DANCE STADIUM 日本高校ダンス部選手権 春の新人戦2026』を、FODプレミアムで生配信する。『DANCE STADIUM 日本高校ダンス部選手権 春の新人戦2026』『DANCE STADIUM 日本高校ダンス部選手権』は、日本最大級の高校ダンス部大会。今回配信される「春の新人戦」は、日頃なかなか大舞台に立つ機会が少ない高校1年生のみが出場できる大会で、東日