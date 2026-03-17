16日放送の日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし』（後10：00）では、村上信五が、首の神経が圧迫され、手術・入院のため、療養中のマツコ・デラックスについて言及する一幕があった。【動画】シリーズ化すんなよ！マツコ「神奈川県33市町村」全部言えるかチャレンジ冒頭、スタジオにひとりで登場した村上は「いやいや、すみません！」とあいさつ。テロップで「本日はマツコ欠席です」と紹介される中、村上が「いつもは