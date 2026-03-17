村上信五『夜ふかし』でマツコの近況報告 “代役”も決定？「一旦やけど…」
16日放送の日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし』（後10：00）では、村上信五が、首の神経が圧迫され、手術・入院のため、療養中のマツコ・デラックスについて言及する一幕があった。
【動画】シリーズ化すんなよ！マツコ「神奈川県33市町村」全部言えるかチャレンジ
冒頭、スタジオにひとりで登場した村上は「いやいや、すみません！」とあいさつ。テロップで「本日はマツコ欠席です」と紹介される中、村上が「いつもは、こっち（右側にマツコが）におるからやね…なんか、真ん中に立つのも変な感じ。きょう、マツコを見るのを楽しみ来たお客さんがいたら、本当に申し訳ない」と呼びかけた。
村上は続けて「ちょっと、やらかしまして、アイツが（笑）」と冗談を交えつつ「みんな、どこまで知っとるんですか？首をやったっていうのは…」と観客の反応を確認。「元気にはしとるんですよ。首から下はめちゃくちゃ元気やと。きょうのこの前にもメールしとって『首から下は元気や』って言ってるんですけど。オペが終わって、ベッドに移る時に、その移動が引っ越し屋がベッドを動かす時のようやったわっていう（笑）、いるその情報？っていう。ただ、それくらい元気やで…というのは、お伝えしておきます」と伝えた。
さらに「セット、このままって嫌やな」と切り出した村上は「ごめんやで、マツコ。この画、なんか…。一旦やけど（セットの）ダルマ置いとくか（笑）。まだ、ええやろう」と、暫定的な“代役”も決め、和やかなムードで進んだ。
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冒頭、スタジオにひとりで登場した村上は「いやいや、すみません！」とあいさつ。テロップで「本日はマツコ欠席です」と紹介される中、村上が「いつもは、こっち（右側にマツコが）におるからやね…なんか、真ん中に立つのも変な感じ。きょう、マツコを見るのを楽しみ来たお客さんがいたら、本当に申し訳ない」と呼びかけた。
さらに「セット、このままって嫌やな」と切り出した村上は「ごめんやで、マツコ。この画、なんか…。一旦やけど（セットの）ダルマ置いとくか（笑）。まだ、ええやろう」と、暫定的な“代役”も決め、和やかなムードで進んだ。