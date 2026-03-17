京都府京田辺市のアスパラガス農家「古川農園」（@furukawa.farm55）が、スレッズ上で珍しい「アスパラガス3兄弟」の写真を公開しています。古川農園の内田愛実さんに話を聞きました。【画像】うわぁ…かわいすぎる！コチラが仲良くつながった“アスパラガス3兄弟”です！ちっちゃい！！（3枚）出会える確率は「1％以下」古川農園は「たまにアスパラガス3兄弟。仲良くつながってるんやで！」とコメント。淡い色合いのまだ