京都府京田辺市のアスパラガス農家「古川農園」（@furukawa.farm55）が、スレッズ上で珍しい「アスパラガス3兄弟」の写真を公開しています。古川農園の内田愛実さんに話を聞きました。

【画像】うわぁ…かわいすぎる！ コチラが仲良くつながった“アスパラガス3兄弟”です！ ちっちゃい！！（3枚）

出会える確率は「1％以下」

古川農園は「たまにアスパラガス3兄弟。仲良くつながってるんやで！」とコメント。淡い色合いのまだ小さなアスパラガスが、3つつながって“ちょこん”と生えた様子を捉えた写真を投稿しています。

投稿には、「なんというかわいさ！」「指が生えているみたい」「白い部分がレースのよう」「めちゃくちゃ癒やされました」と、かわいらしさを絶賛するコメントが寄せられています。

古川農園の内田さんは、「農家の私たちは『気持ち悪い』と思われるのではと考えていたので、逆の意見が多く驚いています」と語ります。このような「3兄弟」が見つかる確率について聞くと、「アスパラガスの特性として、土から生えてくるまで太さや形が分からない」といい、「1％以下の確率で出会えるかどうかくらい」と今回の投稿が珍しいショットであると教えてくれました。

また、スレッズでの情報発信を通じて、「アスパラガスに関して、よく知らない方も多く、今後の投稿で他の一面にも注目してもらいたい」と思いを語ります。

さらに、投稿する際は「奇形のアスパラガスでも面白く捉えてもらえるのか。投稿に興味を持ってもらうにはどうすればよいのかと、と毎回考えさせられます」といい、ユーザーからの反応では「『購入したい』と言ってくれる人が多いのがうれしい」と話してくれました。

古川農園はアスパラガスをホテルや仲介業者に卸しており、市場への出荷をしていないといいます。スレッズでのユーザーとのやりとりでは、普段は聞くことができない個人の声が届き、「とても新鮮味があり、栽培者として素直にうれしい言葉がたくさんあるので励みになります」と語ってくれました。