▽momoka☆出身佐賀☆身長1メートル65☆在籍1年目☆特技バレエ、セルフネイル☆ひと言ホークスファンの皆さんと最高の景色が見られるよう、全力のパフォーマンスで球場を盛り上げていきます！！目指せ！リーグ優勝！2年連続日本一！