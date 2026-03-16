サッカーJ2のトリニータは14日、アウェーで首位を走るテゲバジャーロ宮崎と対戦。0ー1で敗れ、2試合連続の無得点に終わりました。 トリニータは、J2に昇格したばかりの宮崎と初めて対戦。5連勝中と好調な相手に対し、勝ち点3を目指します。 試合が動いたのは前半終了間際。ペナルティエリアの外から相手に技ありのミドルシュートを決められ、先制点を許します。 前半は攻撃の形を作