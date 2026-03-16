選挙前では、各党それぞれが政策を打ち出し、有権者からの支持を集めるべく、街頭演説が繰り広げられる。SNSでの情報発信も過熱する中で、「炎上」もしばしば見受けられるが、なぜそのようなことが起こるのだろうか。 【画像】特定の政党を批判していた匿名アカウントの正体 社会情報学の専門家でもある山口真一氏の書籍『炎上で世論はつくられる――民主主義を揺るがすメカニズム』より一部を抜粋・再構成し