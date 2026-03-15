ファミリーレストラン「ジョナサン」は、45周年記念のラストキャンペーンとして、お得なクーポンを公式アプリで配信中です。人気メニュートップ5に使えるクーポンは2026年3月18日まで、そのほか24枚のクーポンは最長4月29日まで使えます。一部のクーポンの有効期間は4月12日までです。人気のハンバーグやスープパスタがお得にジョナサンの人気メニュートップ5は、いずれも1150円で食べられます。＜対象メニュー（※人気順）＞●ス