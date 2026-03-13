5人組ビジュアル系バンド・電脳ヒメカの公式X（旧Twitter）アカウントは3月11日、投稿を更新。メンバー全員の整形金額を公開し、話題となっています。【写真】V系バンド・電脳ヒメカ全員集合ショット「ONE PIECEの懸賞金みたい」同アカウントは「整形総額3500万円のヴィジュアル系バンド」とつづり、1枚の写真を投稿。各メンバーの下にそれぞれの整形金額を記載しています。左からギターの楽さんは0円、ベースの毒牙メノさんは2000