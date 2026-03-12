image: Joby Aviation ヘーイ！タクシー！（空に向かって）アメリカ連邦航空局（FAA）が、eVTOL（電動垂直離着陸機）メーカー8社の試験計画を承認したと報じられました。Archer Aviation、Beta Technologies、Joby Aviationなどが、最短で今夏から全米26州で実証飛行をスタートする見込みです。eVTOLは、ざっくりいえば、人間が乗れるようなドローンみたいなもの。「空飛ぶクルマ」と呼ばれ