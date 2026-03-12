【ロンドン＝市川大輔】家庭用ゲーム機「プレイステーション」で過剰な料金を課されたとして、英国の利用者らがソニー・インタラクティブエンタテインメント（ＳＩＥ）に約２０億ポンド（約４２００億円）の損害賠償を求める集団訴訟の審理が１０日、ロンドンの競争審判所で始まった。審理は１０週間と見込まれている。消費者問題の活動家アレックス・ニール氏が２０２２年に提訴した。ソニーが支配的な立場を利用してゲームソ