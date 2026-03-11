ワールド・ベースボール・クラシックワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド（R）プールBが10日（日本時間11日）、米ヒューストンで行われ、米国は6-8でイタリアに敗れた。米国は3勝1敗で、イタリアは3戦全勝で首位浮上。プールBの準々決勝進出チームは11日（同12日）に行われるイタリア―メキシコ戦の結果次第となった。ここまで全勝だった優勝候補だが、まさかの不覚。1R敗退の可能性が残り、衝撃は母国でも