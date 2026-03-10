インナーファッションブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」から、春らしい華やかさを纏う新作ランジェリー《Leene》チューリップレースブラ＆ショーツが登場。人気補正ブラシリーズ「Leene」から発売される本アイテムは、自胸を活かした“痛くないI字谷間メイク”を叶える設計が魅力。可憐なチューリップ刺繍が春気分を高めてくれる、女性らしさあふれるランジェリーです