ツーハッチ春ランジェリー♡チューリップ刺繍が可愛い新作ブラ＆ショーツ

インナーファッションブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」から、春らしい華やかさを纏う新作ランジェリー《Leene》チューリップレースブラ＆ショーツが登場。人気補正ブラシリーズ「Leene」から発売される本アイテムは、自胸を活かした“痛くないI字谷間メイク”を叶える設計が魅力。可憐なチューリップ刺繍が春気分を高めてくれる、女性らしさあふれるランジェリーです♡

チューリップ刺繍の春デザイン

《Leene》チューリップレースブラ＆ショーツは、オリジナルで描き下ろしたチューリップモチーフの刺繍がポイント。繊細なレースに咲くチューリップが、華やかさと愛らしさを演出します。

《Leene》チューリップレースブラ＆ショーツ

価格：4,880円～ サイズ：A70～G75

清らかで上品な「アイボリー」、可憐で華やかな「ピンク」、肌の透明感を引き立てる「スモークブルー」の3カラー展開。春の訪れを感じさせる優しい色合いが魅力です。

OPTのスポーツブラ新提案♡揺れない・苦しくない快適スポーツバインダー

痛くないI字谷間メイク

人気補正ブラシリーズ「Leene」の特徴は、快適な着け心地と美しいバストメイクを両立していること。

前中心の低いL字構造を採用することでワイヤーの食い込みを軽減し、外側からバストを寄せ上げることで自然なI字谷間をメイク。自胸を活かしたシルエットを作りながら、ストレスフリーな着用感を叶えます。

さらに、セットのショーツにはフェイクリボンデザインを採用。サイドには隠しゴムが付いているため、リボンがほどけても安心して着用できます。

お好みに合わせてリボンをカットすることも可能です。

春ランジェリー特集も公開

今回の新作発売に合わせて、ツーハッチ公式サイトではフラワーモチーフのランジェリーを紹介する特集ページも公開中。

チューリップ刺繍をはじめ、春の気分を高める華やかなランジェリーがラインアップされています。日常使いはもちろん、気分を上げたい日や特別な日のインナーとしてもおすすめです。

春を纏うランジェリー♡

ツーハッチの《Leene》チューリップレースブラ＆ショーツは、華やかな刺繍デザインと快適な着け心地を両立した春ランジェリー。可憐なチューリップモチーフが、毎日のインナータイムを少し特別にしてくれます。春らしいカラーとフェミニンなデザインで、気分まで明るくなる一枚をぜひチェックしてみてください♡