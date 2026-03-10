Rakuten Mobileの5Gスマホ「AQUOS sense8 SH-M26」がAndroid 16に！楽天モバイルは9日、同社が移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）に対応した楽天回線対応製品のうちの5G対応スタンダードスマートフォン（スマホ）「AQUOS sense8（型番：SH-M26）」（Sharp製）に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョ