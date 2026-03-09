「独自市場」への注力がリスク回避も生んだ？トランプ関税や米中摩擦、円高、中国メーカーの台頭もあり、トヨタ以外の国内自動車メーカーの業績が伸び悩んでいます。一方、堅実な成長を続けているのがスズキです。厳しい経済情勢のなかでも、なぜスズキは強さを維持できるのでしょうか。【なんか違う！】これが「インド仕様のワゴンR」です（写真で見る）三井住友DSアセットマネジメントのレポートによると、2025年度の4〜12月