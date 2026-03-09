頼れる主将の雄叫びがチームを勢い付けた(C)Getty Imagesまさに執念の勝利だ。3月8日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）台湾代表は、東京ドームで韓国代表との1次ラウンド・プールC最終戦に臨み、延長10回タイブレークの末、5-4で逆転勝ち。壮絶なシーソーゲームを制し、2勝2敗で準々決勝進出へ望みを繋いだ。【動画】勝利に感情が爆発韓国との激闘を終えた台湾ナインをチェック中でもファンの心を大きく揺