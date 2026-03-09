元AKB48のメンバーでタレント・実業家の板野友美（34）が9日、自身のインスタグラムを更新。半年前に購入したという新車の写真を披露した。【写真】「うわぁ！すげぇ！」新車で購入した英国“高級SUV”との2ショットを披露した板野友美その新車とは、イギリスの高級自動車メーカー・ランドローバーの『レンジローバー』。「新車 と載せるはずだったのにだいぶ経ってしまい 半年前の時差投稿」と半年前に納車していたことを報告