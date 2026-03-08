韓国メディアが井端ジャパンの逆転勝利に?熱烈感謝?だ。侍ジャパンはＷＢＣ１次ラウンドＣ組オーストラリア戦（８日、東京ドーム）に４―３で逆転勝利。Ｃ組１位通過を決めた。これを受けて韓国メディア「ＯＳＥＮ」は「『ありがとうございました日本』韓国８強の可能性が残った」との記事を配信した。日本がオーストラリアに敗れれば、韓国の敗退が決まるところだった。同記事は「韓国代表は最終戦で奇跡を狙う」と９日の韓