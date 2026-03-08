3月7日は「サウナの日」。コロナ禍を境にサウナブームは落ち着きを見せたものの、一定のファンを獲得し、文化として根付いた様子がうかがえる。そうした中、3月1日に発売されたサウナグッズ「たまも～る」が賛否両論を巻き起こしている。男性の大切な場所を熱から守るように設計されたシリコン製のガードで、発売後わずか2日で売り切れた一方、一部のサウナ運営者からは「持ち込み禁止」のアナウンスが出される