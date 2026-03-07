「正面から見ると変わらないのに、後ろ姿だけ重たい」。そう感じていたのはZさん（42歳・販売職）。年齢とともに背中まわりのもたつきや二の腕のラインが気になり始めたといいます。そこで始めたのが、“肩甲骨を動かす”習慣でした。まずは１日５分、肩甲骨を寄せる体操を習慣にZさんが取り入れたのは、朝と夜にそれぞれ２〜３分、肩甲骨をゆっくり寄せる体操。両肘を軽く引き、背中の中央に力が入る感覚を意識します。強い負荷は