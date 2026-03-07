3月6日、WBC連覇に向けて好発進を見せた侍ジャパン。対戦相手の台湾代表は、2024年の野球国際大会「プレミア12」の決勝で日本代表を破って優勝した“因縁の相手”だった。プレミア12での優勝は台湾に大きな感動と自信を与え、今回のWBCに当たっては多くのファンが押し寄せた。【いったいなぜ？ 】侍ジャパンユニを着た女性が掲げていた「翔平は敵」と書かれたボードをもっとよく見る彼・彼女らはどんなことを考えて、今回のWBC