ベンチに掲げられたダルビッシュのユニホームワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾と対戦。13-0で7回コールド発進した。この試合、長年チームを支えたダルビッシュ有投手（パドレス）のユニホームがベンチに飾られた。侍たちの粋な行動に米ファンも感動している。この日の試合前、侍ジャパンのベンチには背番号11のダルビッシュ