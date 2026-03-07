あなたの人生で大切なものは何でしょうか。「健康」「お金」「時間」「人とのつながり」「自己実現」──多くの人がこのどれかを挙げるでしょう。実は、勉強をするとこれら全てを手に入れることができます。そう言われても、にわかには信じがたいかもしれません。【恐怖！】食べると「死に近づく…」日常的に食べている食べ物10選今回は、精神科医の樺沢紫苑さんの著書「勉強脳」（サンマーク出版）から、社会人にこそ勉強が