2024年から「web Sportiva」で公開している「種牡馬適性分布図」。今年も最新版を公開いたします。図を見るのが初めての方もいらっしゃると思いますので、あらためて「種牡馬適性分布図」をご説明します。図を作成することになった経緯なども書いていますので、よろしければお読みいただけたらと思います。日本には多くの種牡馬がいますが、短距離向き、長距離向き、芝向き、ダート向きなど、それぞれ産駒の特徴は異なります