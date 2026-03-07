米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃で、トランプ大統領はさらなる攻勢をかけることを宣言しているが、ホワイトハウスが作成したプロパガンダ動画が物議を醸している。ホワイトハウスの公式Ｘアカウントは日本時間６日、「アメリカ流の正義」と題した４２秒の動画を投稿した。冒頭からトム・クルーズが出演する映画「マイノリティ・リポート」のオープニングシーンが流れた後、映画「トップガン」の戦闘機シーンが映る。