きょう午後0時半ごろ、茨城県稲敷市の農道で普通乗用車が焼ける火事があり、中から2人の遺体が見つかりました。警察は自殺の可能性が高いとみて、火事の経緯を調べています。きょう午後0時半ごろ、茨城県稲敷市の農道で普通乗用車が焼ける火事がありました。警察と消防によりますと、ポンプ車など8台が出動し、火はおよそ1時間後に消し止められましたが、車の中から2人の遺体が見つかりました。遺体はいずれも助手席から見つかって