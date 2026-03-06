セレッソ大阪は6日、ホームスタジアムとして使用している『ヨドコウ桜スタジアム』について、ネーミングライツの決定に伴い名称が変更となることをクラブ公式サイト上で発表した。C大阪のクラブ公式サイトによると、ヤンマーホールディングス株式会社（以下：ヤンマー）がネーミングライツを取得したことにより、4月1日以降の新愛称は『YANMAR HANASAKA STADIUM（ヤンマーハナサカスタジアム、略称/ハナサカ）』となる。同サイ