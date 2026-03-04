大阪府警本部変死事案の捜査で訪れた住宅から現金約1千万円を持ち去ったとして、大阪府警は4日、占有離脱物横領の疑いで、南堺署刑事課の警部補後藤伸容疑者（52）＝大阪府交野市＝を逮捕した。府警によると「間違いありません。つい魔が差してしまった」と容疑を認めている。逮捕容疑は2日午前11時25分ごろから午後2時10分ごろ、堺市南区の集合住宅で死亡した70代男性の部屋を捜査していた際、現金約1千万円を持ち去った疑い