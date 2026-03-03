Photo: ヤマダユウス型 2025年6月30日の記事を編集して再掲載しています。相棒として完璧過ぎるぜ…。音声を録音するボイスレコーダー。会議や取材などのビジネスシーンで、欠かせないデバイスとなりつつあります。近年はさらに賢い“AIボイスレコーダー”なんてのも登場して、録音だけでなく、かなり正確な文字起こしや内容の要約などもおまかせできるようになりました。本当に便利な時代だ