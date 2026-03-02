スポーツジャーナリストで大リーグアナリストの福島良一氏（69）が、2026年2月28日に公開された野球解説者デーブ大久保氏（59）のユーチューブ動画に出演し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の優勝チームを「米国」と予想した。「日本は1発勝負に勝つ野球をみなが覚えている」 WBC26年大会は、20か国・地域のチームが参加し、5日に開幕する。1次ラウンドは、プールAからプールDまでの4つのプールに分かれ、それぞれ5チ