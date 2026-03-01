Photo: Haruki Matsumoto この記事は2025年11月11日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。スマホがケーブル1本でノートPCになりました。主にハイエンドAndroid端末で使えるPCモード。使いこなせば便利な反面、必要なデバイスを揃えることを考えると結局ノートPCでいいじゃんとなりがち。その課題をサク