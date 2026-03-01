2026 ワールドベースボールクラシック東京プール presented by ディップ 強化試合5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に参加する韓国代表が1日、京セラドームで前日練習を行った。2日から阪神、オリックスとの強化試合を控える。主将に就任したイ・ジョンフ外野手（ジャイアンツ）は米国から来日しこの日合流。3大会連続の1次リーグ敗退が続く韓国代表を「これ以上落ちるところはない」と厳しい言葉で引き