女子中学生の衣服の中に手を入れて…「記憶は定かではないのですが、そういうことがあったんだろうと、認めています」経営する塾に通っていた２人の女子中学生にわいせつな行為をしたとされる塾経営者は、「記憶が定かではない」としつつも公判で罪を認めるのだった。「’25年10月２日、千葉県警は学習塾『まえだ塾』（現在は閉鎖）の経営者・前田幹也被告（56）を不同意わいせつの疑いで逮捕しました。前田被告は９月上旬、教え子