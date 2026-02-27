米Uber Technologiesは中東アラブ首長国連邦(UAE)のドバイとアブダビで、パートナー企業とともに自動運転タクシー(ロボタクシー)を使ったライドシェアの新しいサービスを拡大しています。2月末に同社が現地で開催したプレスツアーに参加して、Uberが推進する自動運転事業の最前線を取材しました。WeRide、Baiduのパートナーシップにより広がるサービスUberが2023年秋以降、アメリカで提供を開始したロボタクシーサービスが現在、世