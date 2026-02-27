女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2023年2月17日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝多くの人が経験があるであろう、恋人との別れ。別れてからも友人関係を続けられる人もいれば、もう二度と会いたくないと思うこともあるでしょう。みなさんは別れ話になったときの相手の行動や言動によって、ガッカリした経験はないでしょうか