金正恩（キム・ジョンウン）北朝鮮国務委員長は「韓国を同族から永久に排除する」と述べた。26日、朝鮮中央通信の報道によると、金委員長は前日、労働党第9回大会の閉会の辞で「朝鮮民主主義人民共和国は、最も敵対的な存在である大韓民国と協議することは一切ない」とし、「韓国を同族という範疇から永久に排除する」と述べた。金委員長は「韓国を排除するための必要な措置は、今後さらに明確かつ実効的に講じられるだろう」と語